Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре троллейбусы будут ходить по другому маршруту: назвали причину

576 Читать материал на украинском

В Днепре троллейбусы №10 и №12 изменят маршрут на три дня.

Как отметили, это связано с ремонтом дорожного покрытия на проспекте Героев, сообщает КП "Днепровский электротранспорт".

Троллейбусы в Днепре

Троллейбусы в Днепре

Днепр Час

Новости
В Днепре пассажира пинками выгнали из трамвая

Так, 22-го, 23-го и 24-го июля с 9:00 до 18:00 троллейбусы маршрутов №10 и №12 будут перевозить пассажиров по сокращенным маршрутам до улицы Космической.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Теги
транспорт Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel