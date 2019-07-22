В Днепре троллейбусы будут ходить по другому маршруту: назвали причину

В Днепре троллейбусы №10 и №12 изменят маршрут на три дня.

Как отметили, это связано с ремонтом дорожного покрытия на проспекте Героев, сообщает КП "Днепровский электротранспорт".

Троллейбусы в Днепре Днепр Час

Новости В Днепре пассажира пинками выгнали из трамвая

Так, 22-го, 23-го и 24-го июля с 9:00 до 18:00 троллейбусы маршрутов №10 и №12 будут перевозить пассажиров по сокращенным маршрутам до улицы Космической.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал