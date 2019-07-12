В Днепре троллейбусы будут ездить по-другому: стала известна причина

14 июля в Днепре популярные троллейбусы изменят свой маршрут.

Это связано с проведением торжественного шествия по случаю окончания ΙΙΙ Всеукраинского этапа детско-юношеской военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура"). Так, шествие будет проходить на проспекте Яворницкого и Соборной площади, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Троллейбусы Днепра Днепр Час

Движение приостанавливается на маршруте троллейбуса №10 - с 11:00 до 13:00.

Троллейбусы №1, №16, №21 будут перевозить пассажиров по сокращенному маршруту:

№1 - с 11:00 до 13:00 - "ул. Титова - ул. Пушкина";

№16 - с 11:00 до 13:00 - "ж/м Тополь-3 - Транспортный университет";

№21 - с 11:00 до 13:00 - "ж/м Сокол-2 - Транспортный университет".

По измененному маршруту будут двигаться троллейбусы № кольцо "А", кольцо "Б" - с 11:00 до 13:00.

Прямое направление: Транспортный университет - ул. Гагарина - ул. Титова - ул. Рабочая - ул. Пушкина (до ул. Фабра) - ул. Пушкина - ул. Канатная.

Обратное направление: ул. Канатная - ул. Пушкина - ул. Шмидта - ул. Рабочая - ул. Титова - ул. Гагарина - Транспортный университет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро и электротранспорте Днепра повысят цены на проезд.

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