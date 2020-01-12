В Днепре троллейбус измазали кровью из-за драки с пьяным дебоширом. Видео

В субботу, 11 января, в Днепре в троллейбусе №20 пьяный мужчина спровоцировал драку с пассажирами.

Чтобы успокоить неадекватного мужчину был применен слезоточивый газ. Об этом сообщили на Facebook-странице Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Около 19:30 в центре Днепра произошел инцидент в троллейбусе №20. Молодой мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ругался и спровоцировал драку с пассажирами.

В троллейбусе произошла драка НМ

В результате драки мужчина упал и получил травмы. Салон троллейбуса был "залит" кровью. Все пассажиры вовремя покинули салон и не пострадали. Троллейбус сняли с маршрута и отправили в депо.

В троллейбусе произошла драка Facebook/Днепр оперативный

Мужчина был задержан пассажирами и передан полиции. Из-за злоупотребления алкоголем он впал в металкогольный психоз. Ему вызвали скорою помощь. Полиция провела следственные действия по фиксации нарушений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина до смерти избил родную мать. Чтобы снять с себя подозрения, он сообщил в полицию об ее исчезновении.

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