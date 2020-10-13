В Днепре третьеклассница "заминировала" школу

Алина Рашевская Жизнь города 13:02, 13.10.2020

Во вторник, 13 октября, в полицию Днепра поступило сообщение о минировании местной школы.

Из учебного заведения эвакуировали 120 учеников и учителей, после чего взрывотехники обследовали здание и прилегающую территорию. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств не обнаружили, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Выезд отметили как ложный. Поисками злоумышленника сразу же занялись правоохранители.

Вскоре полиция установила, что о минировании школы сообщила ученица 3-го класса. В присутствии родителей и психолога 8-летняя девочка объяснила, что это была шутка.

О последствиях своих действий ребенок не догадывался. За ложное сообщение о минировании школы родителям школьницы грозит штраф.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают подростка, не вернувшегося с прогулки.

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Днепр Жизнь города

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