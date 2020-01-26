Главная Новости
26 января • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре трамвай сбил мужчину и протянул его несколько метров

646
Читать материал на украинском

В пятницу, 24 января, в Днепре на улице Любарского трамвай наехал на мужчину и протянул его несколько метров.

Пострадавший выжил, но получил многочисленные повреждения. На данный момент он находится в коме и нуждается в лечении. Об этом сообщил Информатор.

Наезд произошел на остановке Любарского напротив дома №90, где и живет пострадавший. Мужчина ждал маршрутку. Вероятно, водитель трамвая не заметил его и зацепил.

Новости
В Днепре задержали водителя, который сбил двух пешеходов на переходе

Трамвай сбил мужчину

Трамвай сбил мужчину

Информатор

Пострадавшему 47 лет. Его госпитализировали в больницу имени Мечникова — у него черепно-мозговая травма, перелом ребер с правой стороны и забой грудной клетки, из-за чего мужчина не может дышать.

Сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Родственники обратились в депо, и руководство электротранспорта выразило готовность оплатить часть лечения. Но этого все равно не хватает. В день уходит около 1500 гривен, при этом семья еще не выплатила долг за операцию.

Дочь пострадавшего Мария Касьян просит о помощи на лечение. Помощь можно оказать по реквизитам:

Касьян Мария Григорьевна

ЕДРПОУ: 3444610363

Банк получателя: АТ Ощадбанк-филия Днепропетровское РУ

МФО: 305482

Счет: 26250511573827

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги