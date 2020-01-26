В Днепре трамвай сбил мужчину и протянул его несколько метров

В пятницу, 24 января, в Днепре на улице Любарского трамвай наехал на мужчину и протянул его несколько метров.
Пострадавший выжил, но получил многочисленные повреждения. На данный момент он находится в коме и нуждается в лечении. Об этом сообщил Информатор.
Наезд произошел на остановке Любарского напротив дома №90, где и живет пострадавший. Мужчина ждал маршрутку. Вероятно, водитель трамвая не заметил его и зацепил.
Трамвай сбил мужчину
Информатор
Пострадавшему 47 лет. Его госпитализировали в больницу имени Мечникова — у него черепно-мозговая травма, перелом ребер с правой стороны и забой грудной клетки, из-за чего мужчина не может дышать.
Сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Родственники обратились в депо, и руководство электротранспорта выразило готовность оплатить часть лечения. Но этого все равно не хватает. В день уходит около 1500 гривен, при этом семья еще не выплатила долг за операцию.
Дочь пострадавшего Мария Касьян просит о помощи на лечение. Помощь можно оказать по реквизитам:
Касьян Мария Григорьевна
ЕДРПОУ: 3444610363
Банк получателя: АТ Ощадбанк-филия Днепропетровское РУ
МФО: 305482
Счет: 26250511573827
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!