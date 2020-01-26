В Днепре трамвай сбил мужчину и протянул его несколько метров

В пятницу, 24 января, в Днепре на улице Любарского трамвай наехал на мужчину и протянул его несколько метров.

Пострадавший выжил, но получил многочисленные повреждения. На данный момент он находится в коме и нуждается в лечении. Об этом сообщил Информатор.

Наезд произошел на остановке Любарского напротив дома №90, где и живет пострадавший. Мужчина ждал маршрутку. Вероятно, водитель трамвая не заметил его и зацепил.

Трамвай сбил мужчину Информатор

Пострадавшему 47 лет. Его госпитализировали в больницу имени Мечникова — у него черепно-мозговая травма, перелом ребер с правой стороны и забой грудной клетки, из-за чего мужчина не может дышать.

Сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Родственники обратились в депо, и руководство электротранспорта выразило готовность оплатить часть лечения. Но этого все равно не хватает. В день уходит около 1500 гривен, при этом семья еще не выплатила долг за операцию.

Дочь пострадавшего Мария Касьян просит о помощи на лечение. Помощь можно оказать по реквизитам:

Касьян Мария Григорьевна

ЕДРПОУ: 3444610363

Банк получателя: АТ Ощадбанк-филия Днепропетровское РУ

МФО: 305482

Счет: 26250511573827

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.

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