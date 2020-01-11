В Днепре трамваи изменят график и маршрут: подробности

В Днепре 13 января с 20:00 и 14 января с 22:00 приостанавливается движение трамваев на ж/м Левобережный-3.

По данной причине маршрут №18 закончит свою работу раньше, а маршрут №19 будет курсировать измененным направлением от площади Старомостовой к ДЭВЗ. Подробнее об изменениях сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

В Днепре трамваи изменят график и маршрут vgorode.ua

График движения транспорта

13 января:

– трамвай №18 от ДЭВЗ в 18:46; от ж/м Левобережный-3 в 19:22;

– трамвай №19 от пл. Старомостовой в 18:38; от ж/м Левобережный-3 в 19:29.

14 января:

– трамвай №18 от ДЭВЗ в 20:55; от ж/м Левобережный-3 в 21:28;

– трамвай №19 от пл. Старомостовой в 20:44; от ж/м Левобережный-3 в 21:35.

Временные изменения связаны с ремонтом трамвайных путей по ул. Кайдакский путь на участке от Кайдакского моста до улицы Куренной в направлении Старомостовой площади.

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