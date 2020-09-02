В Днепре толпа взяла штурмом секонд-хенд. Видео

Алина Рашевская Жизнь города 17:45, 2.09.2020

В среду, 2 сентября, в Днепре местные жители штурмовали секонд-хенд, который находится на улице Титова.

На входе в магазин образовалась давка. Видео с места инцидента, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Большой наплыв покупателей связан с обновлением ассортимента. Для безопасности посетителей у дверей установили ограждение, однако бегущая толпа едва не снесла незакрепленную металлическую конструкцию. Стоит отметить, что горожане хоть и не соблюдали безопасную дистанцию, но были в масках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре собака искусала лицо маленькой девочки.

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Днепр Жизнь города

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