В Днепре тепло подают во всем школы, сады, больницы и более 90% жилых домов

В Днепре в начале недели начался отопительный сезон. 93% котельных и теплораспределительных пунктов крупнейшего коммунального теплоснабжающего предприятия "Теплоэнерго" уже запущены. Сейчас тепло подается во все школы, сады, лечебные учреждения и более 90% жилых домов (общее количество – 3 800).

"Для того, чтобы вовремя начать отопительный сезон, благодаря руководству города получили лимиты на газ. Запуск централизованной системы теплоснабжения происходит не в один момент, а требует постепенного процесса. В первую очередь тепло начали подавать в социальные учреждения (школы, сады, больницы), затем – в жилой фонд. Сейчас в 3 400 жилых домов, которые отапливает наше предприятие, уже подается теплоноситель. Там, где еще нет тепла, продолжаются пуско-наладочные работы. Планируем, что уже вскоре все наши абоненты будут с теплом", – рассказал во время прямой телефонной линии 4 ноября заместитель директора КП "Теплоэнерго" Владимир Билан.

Со своей стороны, директор КП "Коменергосервис" Ольга Конельская напомнила, что предприятие напрямую получает теплоноситель от Приднепровской ТЭС и подает его к жилым массивам Приднепровск и Солнечный: "На сегодня все 19 школ, садов и лечебных учреждений, которые обслуживаем, уже с теплом. А также 154 жилых дома с 161".

Чтобы вовремя начать и качественно проводить отопительный сезон, город основательно подготовился. Чтобы не было теплопотерь и для экономии энергоресурсов за последние четыре года была проведена системная модернизация отрасли теплоснабжения. Только в этом году капитально отремонтированы 40 котлов, установлено 46 новых энергосберегающих насосов, заменено около 50 км тепловых сетей и 40 км изоляции коммуникаций. Это позволит экономить до 30% потребления энергоресурсов, а также предоставлять качественный теплоноситель в дома днепрян.

В то же время представители теплоснабжающих предприятий призвали абонентов рассчитаться с долгами за прошлые отопительные сезоны. Так, например, жители задолжали КП "Теплоэнерго" 818 млн грн.

Во время прямой телефонной линии поступали звонки от днепрян как с благодарностью за уже поданое тепло, так и с вопросами, когда теплоноситель подадут в их дома.

По вопросам теплоснабжения днепряне могут обращаться в аварийную службу по телефону: 736-10-02 или на горячую линию: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.