В Днепре таможенника обвинили в махинациях с автомобилями

Алина Рашевская Жизнь города 13:35, 26.10.2020 Обновлено: 13:36, 26.10.2020

Заместителя начальника Днепропетровской таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, группа лиц на протяжении длительного времени импортировала новые автомобили под видом использованных с поддельным товаросопроводительным документом и не платила таможенные платежи в полном объеме.

Заместителя начальника таможни обвиняют в отсутствии реакции на эти правонарушения, из-за чего в бюджет не было начислено 460 тыс. гривен налогов.

Таможеннику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре и области спасатели объявили высокую пожарную опасность.

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