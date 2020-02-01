В Днепре таксисты заставили пассажира раздеться из-за отказа платить. Видео

В Днепре таксисты жестоко обошлись с пассажиром, у которого не было денег заплатить за проезд.

Мужчину заставили раздеться наголо, не смотря на то, что на улице холодно. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Выпивший мужчина вызвал такси, но денег на оплату проезда у него не было. Таксист вызвал своих коллег и вместе они заставили пассажира раздеться на камеру. На мужчине остались только трусы и носки. В таком виде его заставили идти по улице.

По информации Магнолия-ТВ, в полиции сообщили, что к ним никто с заявлением не обращался, но пообещали разобраться в ситуации.

Мужчину заставили голым идти по улице Telegram/Х**вый Днепр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали водителя с десятками доз наркотика и кастетом. Правоохранители обратили внимание на его автомобиль Volkswagen Passat из-за неработающей подсветки номерного знака.

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