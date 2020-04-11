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11 апреля • обновлено в 16:10
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Игорь Кравченко

В Днепре священник обрызгивал людей в супермаркете для борьбы з коронавирусом

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В Днепре в одном из супермаркетов православный священник обрызгивал людей, которые стояли возле касс.

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Событие произошло в супермаркете "Варус" на жилом массиве "Парус". Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщают очевидцы, священник проводил обряд с целью борьбы против распространения коронавируса.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Telegram/Х**вый Днепр

"Православная борьба против коронавируса в "Варусе". Коронавирус не пройдет!", - прокомментировала женщина, которая стала очевидцем события.

К какой церковной общине принадлежит священник, проводивший обряд, не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре выросло количество заболевших коронавирусом. 12 человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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