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9 сентября • обновлено в 11:01
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В Днепре сузят проспект Гагарина: назвали причину

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре на два месяца сузят проспект Гагарина на перекрестке с улицей Марии Кюри в связи с установкой нового светофора.

Проезжая часть будет ограничена с 16 сентября по 15 ноября, сообщает Информатор со ссылкой на решение Днепровского городского совета.

В Днепре сузят проспект Гагарина

В Днепре сузят проспект Гагарина

http://dnepr24.com.ua

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На время выполнения работ там установят специальные дорожные знаки и световые сигналы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в поддержку освобожденных военнопленных и политзаключенных Кремля молодежь устроила патриотический флешмоб. Акцию провели на Центральном мосту, вдоль которого около 100 юношей и девушек, а также неравнодушные горожане, развернули стометровый флаг Украины.

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Место
Украина Днепр
Тег
ремонт и строительство дорог
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