В Днепре супруги торговали психотропами из России под видом БАДов

Алина Рашевская Жизнь города 13:00, 23.09.2020 Обновлено: 13:25, 23.09.2020

В Днепре полицейские управления по борьбе с наркопреступностью перекрыли канал контрабанды психотропов из России.

Сбыт медицинских препаратов и БАДов, содержавших психотропные вещества, происходил через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Преступный бизнес организовала супружеская пара из Днепра. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера и предлагала клиентам купить препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал психотропы по всей Украине.

В Днепре полицейские перекрыли канал контрабанды психотропов из России.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Установлено, что лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал". Они были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации.

22 сентября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства, в гаражах и автомобилях участников группы. В результате изъяли 1,5 тыс. таблеток, более 300 ампул, конвалюты и коробки с лекарственными средствами под различными торговыми марками, которые содержат психотропные вещества и оборот которых в Украине ограничен. Также полицейские обнаружили почти полмиллиона гривен, полученных от их продажи.

Сбыт препаратов и БАДов с психотропами происходил через интернет-магазин.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине бывший боевик "ДНР" сдался СБУ.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Обвиняемая в сепаратизме Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. Фото

Спецназовцы Украины и США десантировались с конвертопланов Osprey. Зрелищные фото и видео

"Работа превратилась в ад!" В больнице Харькова нет респираторов, медики массово бегут

Украинскую энергетику довели до худшего в истории состояния: предприятия на грани коллапса, а цены могут взвинтить

Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу – СМИ