В Днепре супруги торговали психотропами из России под видом БАДов

В Днепре полицейские управления по борьбе с наркопреступностью перекрыли канал контрабанды психотропов из России.

Сбыт медицинских препаратов и БАДов, содержавших психотропные вещества, происходил через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Преступный бизнес организовала супружеская пара из Днепра. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера и предлагала клиентам купить препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал психотропы по всей Украине.

Установлено, что лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал". Они были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации.

22 сентября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства, в гаражах и автомобилях участников группы. В результате изъяли 1,5 тыс. таблеток, более 300 ампул, конвалюты и коробки с лекарственными средствами под различными торговыми марками, которые содержат психотропные вещества и оборот которых в Украине ограничен. Также полицейские обнаружили почти полмиллиона гривен, полученных от их продажи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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