Топ-темы:

В Днепре супруги торговали психотропами из России под видом БАДов

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
964
В Днепре супруги торговали психотропами из России под видом БАДов. Источник: Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские управления по борьбе с наркопреступностью перекрыли канал контрабанды психотропов из России.

Сбыт медицинских препаратов и БАДов, содержавших психотропные вещества, происходил через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Преступный бизнес организовала супружеская пара из Днепра. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера и предлагала клиентам купить препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал психотропы по всей Украине.

В Днепре полицейские перекрыли канал контрабанды психотропов из России.

Установлено, что лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал". Они были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации.

22 сентября правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства, в гаражах и автомобилях участников группы. В результате изъяли 1,5 тыс. таблеток, более 300 ампул, конвалюты и коробки с лекарственными средствами под различными торговыми марками, которые содержат психотропные вещества и оборот которых в Украине ограничен. Также полицейские обнаружили почти полмиллиона гривен, полученных от их продажи.

Сбыт препаратов и БАДов с психотропами происходил через интернет-магазин.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине бывший боевик "ДНР" сдался СБУ.

УкраинаДнепр
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook