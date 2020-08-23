В Днепре судья-коррупционер судит прокурора за взяточничество

Судья Кировского районного суда Днепра Геннадий Подберезный, которого в 2017 году поймали на взятке в 50 тысяч долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, судит прокурора, обвиняемого в получении неправомерной выгоды.

Тогда Подберезный не попал за решетку, а вышел под залог. Так как срок отстранения его от должности истек, он вернулся к работе, сообщает ТСН.

Геннадий Подберезный продолжил профессиональную деятельность уже не на должности председателя, а обычного судьи. Его дело рассматривает Шевченковский районный суд города Киева. Судебный процесс затянулся на два года.

Сейчас Подберезный судит прокурора Петриковского района, который также погорел на крупной взятке. По данным следствия, обвиняемый требовал от мужчины три тысячи долларов, чтобы не открывать в отношении него производство. С тех пор прошло пять лет, однако приговор до сих пор не вынесли.

На данный момент и судье, обвиняемому во взяточничестве, и прокурору, которого он судит, грозит одинаковое наказание. По Уголовному кодексу – 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

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