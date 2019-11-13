В Днепре студенты Медакадемии вышли на митинг: что случилось

13 ноября студенты Днепропетровской медицинской академии митинговали под зданием Днепропетровской областной государственной администрации.

Будущие врачи выступают против новой реформы. Аналогичная ситуация ожидается во всех городах Украины.

Почему будущие врачи хотят быть услышанными - расскажет OBOZREVATEL.

Почему митинговали студенты ДМА

Днепровские студенты вышли на митинг против электронного распределения на интернатуру и других введений проекта приказа МОЗ "Об утверждении Положения про интернатуру". Министерство здравоохранения намерено инициировать увеличение интернатуры для студентов медицинских высших учебных заведений всех специальностей, кроме стоматологии, с 1-3 до 3 лет.

Студент ДМА вышли на митинг против реформы

Будущие врачи требуют быть услышанными

Кроме того, количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру, уменьшено с 34 до 13.

Будущие врачи не согласны с нововведениями и готовы идти на открытый диалог. Все дело в том, что в МОЗ уже издали соответствующий приказ. В начале обучения студенты-контрактники имели право выбирать после окончания 6 курса, по какой специальности пойти в интернатуру. В связи с изменениями, бюджетники и контрактники будут распределены электронно, по результатам экзамена, который состоит из 200 тестов. По мнению студентов - данный тест не объективен.

"Нова інтернатура - поховані мрії"

Студенты держали в руках плакаты и громко озвучивали свои требования

"Сейчас студенты разных специальностей проходят интернатуру от одного до трех лет. Приказ предлагает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии. Стоматологи будут проходить интернатуру один год. Кроме того, после интернатуры планируется, что врачи будут проходить резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации. В будущем украинский студент-медик будет столько же лет подготовки, как и его коллеги за рубежом", - говориться в сообщении МОЗ.

Против электронного распределения на интернатуру

Новости Следствием медицинской реформы может стать введение страховой медицины

Аналогичные митинги пройдут по всей Украине

Студенты держали в руках плакаты и громко озвучивали свои требования: "Ми не проти реформи, ми за розумні зміни", "Врятуй майбутнє України! Реформуй справедливо!", " Скорочення кількості медичних спеціальностей = скорочення життя українців!".

Количество специальностей уменьшено с 34 до 13

Приказ предлагает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко считает, что ни одну профессию в Украине так не унижали, как медиков при Супрун.

Яна Коваль

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