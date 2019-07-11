В Днепре строят понтонный мост на Монастырский остров. Фото

Сегодня, 11 июля, в Днепре началось строительство военного понтонного моста на Монастырский остров.

Его устанавливают для удобства горожан к фестивалю "Джаз на Днепре". Об этом OBOZREVATEL сообщила pr-директор фестиваля Татьяна Дробахина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали организаторы, переправу устанавливают, чтобы зрители "Джаза на Днепре" смогли добираться до острова самым удобным и коротким путем.

В Днепре строят мост на Монастырский остров Событие

Длина понтонного моста составит около 300 метров. Вход на него будет около заправки "ОККО", которая находится возле Приднепровской государственная академии физической культуры и спорта на жиллмасиве "Победа".

Потонный мост на Монастырский остров Facebook Evgeny Gendin

Однако зайти на него смогут не все желающие. Пропускать прогуляться по военной переправе будут только людей с билетами на фестиваль "Джаз на Днепре".

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Установка моста - очень сложный процесс Facebook Evgeny Gendin

Дробахина отметила, что строительство понтонного моста - очень сложный и трудоемкий процесс. Установка переправы займет около недели.

Строительство военной переправы займет неделю Facebook Evgeny Gendin

Мост будет установлен на время проведения фестивалей "Джаз на Днепре", "Облака" и "BezViz"

Мост будет самым коротким путем на остров Facebook Evgeny Gendin

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