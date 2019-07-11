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В Днепре строят понтонный мост на Монастырский остров. Фото

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Сегодня, 11 июля, в Днепре началось строительство военного понтонного моста на Монастырский остров.

Его устанавливают для удобства горожан к фестивалю "Джаз на Днепре". Об этом OBOZREVATEL сообщила pr-директор фестиваля Татьяна Дробахина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали организаторы, переправу устанавливают, чтобы зрители "Джаза на Днепре" смогли добираться до острова самым удобным и коротким путем.

В Днепре строят мост на Монастырский остров

В Днепре строят мост на Монастырский остров

Событие

Длина понтонного моста составит около 300 метров. Вход на него будет около заправки "ОККО", которая находится возле Приднепровской государственная академии физической культуры и спорта на жиллмасиве "Победа".

Потонный мост на Монастырский остров

Потонный мост на Монастырский остров

Facebook Evgeny Gendin

Однако зайти на него смогут не все желающие. Пропускать прогуляться по военной переправе будут только людей с билетами на фестиваль "Джаз на Днепре".

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Установка моста - очень сложный процесс

Установка моста - очень сложный процесс

Facebook Evgeny Gendin

Дробахина отметила, что строительство понтонного моста - очень сложный и трудоемкий процесс. Установка переправы займет около недели.

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Строительство военной переправы займет неделю

Строительство военной переправы займет неделю

Facebook Evgeny Gendin

Мост будет установлен на время проведения фестивалей "Джаз на Днепре", "Облака" и "BezViz"

Мост будет самым коротким путем на остров

Мост будет самым коротким путем на остров

Facebook Evgeny Gendin

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр едет президент Владимир Зеленский. Мы узнали детали его визита.

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Место
Украина Днепр
Теги
Фестиваль Днепр
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