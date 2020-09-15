В Днепре стартовала подготовка к строительству нового аэродрома

В Днепре с 16 сентября стартуют работы по строительству нового аэродромного комплекса.

В первую очередь подрядчики выполнят демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления, вынесут кабели связи и электричества, а также перенесут метеоплощадку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Согласно опубликованному тендеру, на подготовительные работы потратят почти 15 млн гривен.

Также был объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства аэродрома. Новый пассажирский и VIP-терминал будет строить частный инвестор "НС Днепр".

По словам Владислава Криклия, для эффективности реализации проект разделили на несколько частей. Это позволит выполнить необходимый объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечить непрерывное функционирование аэропорта на время строительства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский заявил о масштабной реконструкции аэропортов "во всех важных точках Украины".