В Днепре стартовал V Международный фестиваль авторской песни 'Облака' им. Александра Галича

2 октября в Днепре начался V Международный фестиваль авторской песни "Облака" им. Александра Галича. Торжественное открытие традиционно провели у мемориальной доски, расположенной на доме, где жил выдающийся бард, поэт и драматург. Фестиваль проходит в рамках программы "Культурная столица".

"Уже пятый год подряд мы открываем фестиваль в этом месте, возле дома, где родился Александр Галич и где висит мемориальная доска. Это такой душевный мероприятие, которое дает заряд бодрости и настроения на все дни проведения фестиваля", – сказал основатель фонда "Культурная столица" Григорий Гельфер (чтобы посмотреть фото, проскрольте страницу вниз).

В этом году из-за введения карантина на фестиваль приехали только авторы и исполнители из разных городов Украины, а также из Москвы.

"По замыслу здесь должны быть авторы из Франции, Польши и Германии. Однако через коронавирус, к сожалению, мы не увидим и не услышим их в этом году. Приехали наши друзья из Киева, из Запорожья, из Харькова, из Москвы. Вместе мы будем продолжать находить новые таланты и популяризировать авторскую песню", – сказал артдиректор фестиваля Дмитрий Долгов.

Продлится фестиваль 2, 3 и 4 октября, и у него будет обширная программа. С полным ее расписанием можно ознакомиться на официальном сайте: https://dneproblaka.com.ua/

"К сожалению, ситуация с коронавирусом нам немного испортила намерения. К нам не приедут все гости, которых мы пригласили. Но фестиваль мы все же проводим, и программа наша будет насыщенной. Состоятся конкурсные концерты, прослушивания, работа с мастерами, гала-концерты, веселые юмористические концерты, детские программы. А в воскресенье наш фестиваль авторской песни завершится большим концертом "Облака", который состоится в Аэрокосмическом центре", – рассказал координатор проектов программы" Культурная столица "Вадим Гефтер.