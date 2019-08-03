В Днепре срочно объявили штормовое предупреждение

На Днепр 4 августа нагрянут шквальный ветер и дожди с грозами.

На территории Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение. Осложнения погодных условий соответствует II уровню опасности (оранжевый), сообщают в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Штормовое предупреждение NikopolNews

Так, 4 августа ожидаются сложные погодные условия. На территории города и области пройдут значительные, местами сильные дожди с грозами. В некоторых регионах ожидается град.

Ветер северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/с.

Из-за грозы и сильного ветра могут быть осложнения на объектах жизнеобеспечения, в работе коммунально-жилищного хозяйства и тому подобное.

А вот 5 августа в Днепре пройдет уже без осадков.

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