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В Днепре срочно объявили штормовое предупреждение

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На Днепр 4 августа нагрянут шквальный ветер и дожди с грозами.

На территории Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение. Осложнения погодных условий соответствует II уровню опасности (оранжевый), сообщают в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

NikopolNews

Так, 4 августа ожидаются сложные погодные условия. На территории города и области пройдут значительные, местами сильные дожди с грозами. В некоторых регионах ожидается град.

Ветер северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/с.

Из-за грозы и сильного ветра могут быть осложнения на объектах жизнеобеспечения, в работе коммунально-жилищного хозяйства и тому подобное.

А вот 5 августа в Днепре пройдет уже без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, засыпет градом: на Украину надвигается буря.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр погода
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