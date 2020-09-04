В Днепре спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду

София Ковнир Жизнь города 06:00, 4.09.2020

В пятницу, 4 сентября, синоптики спрогнозировали дожди с грозами в Днепре.

Температура воздуха не изменится, сообщили в Укргидрометцентре.

Столбик градусника будет колебаться от +28 до +30 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 4 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.

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Днепр Жизнь города

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