В Днепре спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду

Прогноз погоды в Днепре. Пикабу
В пятницу, 4 сентября, синоптики спрогнозировали дожди с грозами в Днепре.
Температура воздуха не изменится, сообщили в Укргидрометцентре.
Столбик градусника будет колебаться от +28 до +30 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный – до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине 4 сентября
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.
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