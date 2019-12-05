В Днепре спецназовцы "на горячем" поймали банду рэкетиров. Видео

В Днепре 4 декабря полицейские совместно с сотрудниками спецподразделения "КОРД" задержали двух членов преступной группировки.

Угрожая физической расправой и уничтожением имущества, мужчины вымогали у людей деньги якобы на погашение огромного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Еще 13 ноября преступники затащили в автомобиль жителя Петропавловского района, приставили пистолет и потребовали отдать им 50 тыс. гривень. Когда мужчина сообщил, что не имеет такой суммы, предложили взять кредит в банке. Опасаясь физической расправы, потерпевший согласился, после чего его привезли в один из банков в Днепр.

В ходе расследования полицейские установили, что к вымогательству денег причастны двое жителей Першотравенска 25 и 32 лет. Членов преступной группы задержали в ходе спецоперации на улице Воскресенской в Днепре в момент передачи им 25 тыс. гривень.

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Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос избрания им меры пресечения. Фигурантам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), предусматривающей от 3-х до 7 лет лишения свободы. Полиция устанавливает других членов группировки, а также других людей, пострадавших от их действий. Следственные действия продолжаются.

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