В Днепре спасают военных, пострадавших в пожарах на Луганщине. Видео

В Днепре в ожоговом центре городской больницы № 2 медики спасают военных, которые пострадали при тушении пожаров в Луганской области.

В тяжелом состоянии раненых бойцов вертолетом эвакуировали в Днепр. Один из потерпевших – 25-летний Владислав – получил ожоги 50% тела, сообщает "ТСН".

Военного прооперировали, поврежденные участки накрыли искусственной кожей. Сейчас мужчина находится в реанимации, согласно прогнозам медиков лечение займет как минимум полтора месяца. У второго пострадавшего – 26-летнего Александра – ожоги 10% тела.

По словам врачей, жизни военных угрожают не только сами раны, но и возможные осложнения. Среди них выделяют пневмонии, внутренние кровотечения и заражение крови.

"Мы будем делать все возможное, чтобы таких осложнений не было", – сказал врач-комбустиолог Сергей Стажевский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине во время ликвидации пожара погиб старшина ВСУ из Днепропетровской области. Тело Артема Бондаренко нашли под завалами блиндажа.