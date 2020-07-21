В Днепре спасают троих прибывших из зоны ООС бойцов

В Днепр 20 июля военным вертолетом из зоны боевых действий эвакуировали трех военнослужащих.

Днепрянина с минно-взрывной травмой доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова. На данный момент врачи-офтальмологи борются за его зрение, сообщила на своей странице в Facebook советница главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.

"Областные офтальмологи дали радостную новость – зрение наш земляк не утратил, но требуется лечение. Сейчас защитник проходит обследование и лечение от последствий минно-взрывной травмы в областной больнице Мечникова", – отметила Губа.

Еще двух заболевших бойцов направили в военный госпиталь. Угрозы их жизни нет.

Скриншот Facebook/Татьяна Губа

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