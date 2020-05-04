В Днепре спасают троих бойцов ВСУ с ожогами

В Днепр 3 мая из зоны ООС вертолетом эвакуировали троих воинов ВСУ, получивших боевые травмы во время обстрела.

За спасение бойцов взялись медики ожогового центра. Один из травмированных находится в реанимации, двое – в отделении, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Военнослужащие находятся в сознании. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

В Днепре спасают бойцов ВСУ с ожогами Главком

По словам Губы, на данный момент на лечении в центре пребывают пятеро защитников. У них есть все необходимые медикаменты и запас искусственной кожи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 3 мая, террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали трое украинских военнослужащих.