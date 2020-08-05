В Днепре спасают полуторагодовалую девочку с тяжелой инфекцией: нужна помощь

В Днепре борются за жизнь девочки с тяжелой вирусно-бактериальной инфекцией.

Маленькой пациентке всего полтора года, из которых больше шести месяцев она борется с заболеванием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

Болезнь протекает очень тяжело, от осложнений пострадали печень, сердце и кишечник. Из-за того, что инфекция постоянно возвращается, девочке нужна непрерывная терапия антибиотиками. Дорогостоящего лекарства нет в больнице и мать ребенка вынуждена покупать его сама.

"Сегодня ребенку нужен современный антибиотик. Цена одного флакона около 2 000 - 2200 грн. и получать его нужно как минимум 10 дней. У родителей опускаются руки", - пишет волонтер.

Если у Вас остался ненужный препарат "Завицефта", Вы можете передать его малыше через волонтера Александру. Также все неравнодушные граждане могут оказать посильную материальную помощь.

Реквизиты для помощи:

Cчет: получатель: БФ "БО"Совушка" ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня), также Вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 через терминал

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру) - указать при переводе "для Кристины"

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