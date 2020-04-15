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15 апреля • обновлено в 16:45
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Алина Рашевская
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В Днепре спасают подстреленного лебедя. Фото

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В городе Каменское Днепропетровской области браконьеры подстрелили молодого лебедя.

Обездвиженную птицу нашли в водоеме на территории жилого массива БАМ. Неравнодушные горожане передали ее зоозащитникам, сообщили в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское).

Лебедя оперативно доставили в днепровскую ветклинику "Акелла". Известно, что он был ранен несколько дней назад, поэтому птица сильно истощена.

В Днепре спасают подстреленного лебедя

В Днепре спасают подстреленного лебедя

Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

В Днепре спасают подстреленного лебедя

В Днепре спасают подстреленного лебедя

Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

В Днепре спасают подстреленного лебедя

В Днепре спасают подстреленного лебедя

Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

"Врач осмотрел лебедя и сделал рентген. Кости не травмированы, в районе груди пуля. Не мог он встать из-за боли. За несколько дней с момента подстрела лебедь очень сильно потерял вес, так как не мог сдвинуться с места и достать себе еду. В кишечнике начался сильный воспалительный процесс из-за бактерий. Не ест", – сказано в публикации.

Птице предстоит длительное дорогостоящее лечение и последующий переезд в приют. По словам ветеринаров, при должном уходе у нее есть все шансы на полное восстановление. Помочь в этом может каждый желающий:

Карта ПБ:

5168 7427 2237 9835 - Капинус Инесса

Карта МоноБанка:

4441114441727326

Paypal:

katerinapoland@gmail.com (с пометкой: "лебедю")

Телефон для связи:

0997815484.

Скриншот

Скриншот

Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Одесский биопарк обращается к украинцам с просьбой поддержать зоопарк во время карантина и помочь прокормить животных. Гражданам предлагают взять под патронат одно или несколько животных и перечислять деньги на счет биопарка.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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