В Днепре спасают подстреленного лебедя. Фото

В городе Каменское Днепропетровской области браконьеры подстрелили молодого лебедя.

Обездвиженную птицу нашли в водоеме на территории жилого массива БАМ. Неравнодушные горожане передали ее зоозащитникам, сообщили в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское).

Лебедя оперативно доставили в днепровскую ветклинику "Акелла". Известно, что он был ранен несколько дней назад, поэтому птица сильно истощена.

В Днепре спасают подстреленного лебедя Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

В Днепре спасают подстреленного лебедя Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

В Днепре спасают подстреленного лебедя Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

"Врач осмотрел лебедя и сделал рентген. Кости не травмированы, в районе груди пуля. Не мог он встать из-за боли. За несколько дней с момента подстрела лебедь очень сильно потерял вес, так как не мог сдвинуться с места и достать себе еду. В кишечнике начался сильный воспалительный процесс из-за бактерий. Не ест", – сказано в публикации.

Птице предстоит длительное дорогостоящее лечение и последующий переезд в приют. По словам ветеринаров, при должном уходе у нее есть все шансы на полное восстановление. Помочь в этом может каждый желающий:

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Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Одесский биопарк обращается к украинцам с просьбой поддержать зоопарк во время карантина и помочь прокормить животных. Гражданам предлагают взять под патронат одно или несколько животных и перечислять деньги на счет биопарка.

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