Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре спасают крохотных новорожденных двойняшек: фото

3.4т Читать материал на украинском

В Центре матери и ребенка имени Руднева в Днепре борются за жизнь недоношенных двойняшек.

Девочки родились 11 июля на 27-й недели беременности с весом 740 и 900 грамм, сообщает krivbass.city.

В Днепре спасают недоношенных детей

В Днепре спасают недоношенных детей

krivbass.city

Сейчас двойняшки находятся в реанимации, а их маму уже выписали. Один ребенок не может дышать самостоятельно. Сейчас девочка находится на искусственной вентиляции легких.

Новорожденные не могут глотать, их питают внутривенно. За неделю они набрали 50 и 17 грамм.

В Днепре спасают крохотных новорожденных двойняшек: фото

krivbass.city

Врачи Центра матери и ребенка не дают прогнозов, а говорят, что все зависит от самих детей. По словам докторов, дети могут пробыть в реанимации более месяца.

Новости
Бросила на земле: в Киеве женщина родила за трансформаторной будкой
В Днепре спасают крохотных новорожденных двойняшек: фото

krivbass.city

Мама новорожденных Анастасия Макаренко рассказала, что девочки - долгожданные дети в семье. Девушка долго не могла забеременеть из-за генетического заболевания, у нее было несколько выкидышей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 июля в Николаеве мать выбросила новорожденного ребенка на автовокзале. Малыш скончался до прибытия медиков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Темы
Беременность и роды Беременность
Место
Украина Днепр
Теги
роды врачи Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel