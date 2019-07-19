В Днепре спасают крохотных новорожденных двойняшек: фото

В Центре матери и ребенка имени Руднева в Днепре борются за жизнь недоношенных двойняшек.
Девочки родились 11 июля на 27-й недели беременности с весом 740 и 900 грамм, сообщает krivbass.city.
В Днепре спасают недоношенных детей
krivbass.city
Сейчас двойняшки находятся в реанимации, а их маму уже выписали. Один ребенок не может дышать самостоятельно. Сейчас девочка находится на искусственной вентиляции легких.
Новорожденные не могут глотать, их питают внутривенно. За неделю они набрали 50 и 17 грамм.
krivbass.city
Врачи Центра матери и ребенка не дают прогнозов, а говорят, что все зависит от самих детей. По словам докторов, дети могут пробыть в реанимации более месяца.
krivbass.city
Мама новорожденных Анастасия Макаренко рассказала, что девочки - долгожданные дети в семье. Девушка долго не могла забеременеть из-за генетического заболевания, у нее было несколько выкидышей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 июля в Николаеве мать выбросила новорожденного ребенка на автовокзале. Малыш скончался до прибытия медиков.
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