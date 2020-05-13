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13 мая • обновлено в 16:21
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Алина Рашевская
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В Днепре спасают двух прибывших из зоны ООС бойцов

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За минувшие двое суток в больницы Днепра прибыли на лечение двое военнослужащих.

В областном кардиоцентре спасают бойца с обширным инфарктом. Ему выполнили сложную операцию по стентированию, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Также в Днепр доставили защитника, который пострадал от укуса гадюки. За его лечение взялись медики городской многопрофильной клинической больницы №4.

В Днепре спасают двух прибывших из зоны ООС бойцов

В Днепре спасают двух прибывших из зоны ООС бойцов

Нодус

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников за сутки не было.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Днепр Жизнь города

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