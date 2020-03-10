В областной больнице Мечникова в Днепре спасают двоих бойцов ВСУ, которые 8 марта пострадали в результате попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты на Донбассе.

По словам главного врача Сергея Рыженко, мужчины находятся в тяжелом состоянии, однако с положительной динамикой. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Одному из бойцов офтальмологи провели сложную операцию по спасению глаза.

В Днепре спасают бойцов ВСУ kubnews.ru

"Сергей, 39 лет, водитель. Доставлен с контузией, акубаротравмой, разрывом слухового прохода, родом из Херсонской области. Он и ранее был в зоне АТО. Дмитрий, старшина, 33 года, родом из Кировоградской области. Ему осколок пробил глаз, ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти, бедра. Лицо окровавлено при поступлении в Мечникова", – написал Рыженко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ. В результате попадания погиб украинский военный, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.

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