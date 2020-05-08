В Днепре спасают бойца ВСУ с тяжелой боевой травмой

Карина Бондаренко Жизнь города 09:25, 8.05.2020

В четверг, 7 мая, в Днепр из зоны ООС военным вертолетом эвакуировали бойца Вооруженных сил Украины с тяжелой боевой травмой.

Защитника доставили в областную больницу имени Мечникова для обследования последствий ранения. Об этом на своей странице в Facebook рассказала советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

В Днепре спасают бойца ВСУ с тяжелой боевой травмой
medpom.com.ua

Она отметила, что военнослужащий находится в сознании.

"Еще сегодня один мобильный госпиталь своим медицинским спецтранспортом привез несколько больных защитников в наш военный госпиталь", – написала Губа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепр военным вертолетом из зоны ООС эвакуировали бойца ВСУ с проникающим ранением глаза и осколочным ранением бедра.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Два диктатора разделили Европу": страны Балтии обвинили СССР в оккупации после Гитлера

"Гордимся такими спортсменами": Усику и Ломаченко готовы предоставить гражданство РФ

Экспресс-тесты на китайском и просроченные маски: мэры городов Украины рассказали о гуманитарной помощи

МВФ отказался от долгосрочной программы с Украиной

Кровавый след 29-й гренадерской (1-ой русской) дивизии СС