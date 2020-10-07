В Днепре спасают 23-летнего парня со страшным диагнозом: родные срочно попросили о помощи

В Днепре срочно собирают деньги для помощи 23-летнему Руслану Ширинову. У парня случился рецидив – глиобластома, рак головного мозга четвертой стадии.

Цена жизни Руслана неподъёмная для его семьи – 10 000$. Парня с тяжелой онкологией готовы прооперировать только врачи в турецкой клинике, рассказал его близкий друг Максим Кучерук в соцсети (чтобы посмотреть копии документов из больницы и реквизиты для помощи, доскролльте новость до конца).

23-летний парень из Днепра болен раком. Руслан Ширинов в Instagram

"Два года назад мы обошлись без финансового сбора и у Руслана все прошло успешно. Опухоль удалили. Две сильнейшие лучевые и шесть химий пройдено. Прогноз врачей был в несколько месяцев, но он у нас борец. Вопреки всему, в течение двух лет он вёл полноценный образ жизни. И вот, снова рецидив", – рассказал друг Руслана.

Родные просят о срочной помощи всех неравнодушных.

Реквизиты для помощи Руслану Ширинову:

Карта ПриватБанка, открыта на маму Татьяну Ширинову

Гривневая – 5168745102314660

Долларовая – 5168745102314736 (только для тех, кто пребывает заграницей)

"Огромное спасибо всем, кто откликнется!" – поблагодарили родные Руслана.

Друзья Руслана просят помочь всех неравнодушных. Руслан Ширинов в Instagram

Семья Руслана просит о помощи

Для родителей это очень большая сумма

Парня готовы прооперировать в Турции

Деньги необходимы срочно

У парня случился рецидив. Руслан Ширинов в Instagram

Руслану очень нужна ваша помощь. Руслан Ширинов в Instagram