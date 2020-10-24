В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая весит 28 кг

В Днепре волонтеры собирают средства для лечения Вероники Джиоевой из города Желтые Воды. В свои 17 лет девушка весит всего 28 килограммов.

Предварительный диагноз пациентки – целиакия, однако он не объясняет нынешнее состояние девочки. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Герда" имени Анны Смольской в Facebook.

Последние три недели Вероника провела в реанимации. Состояние пациентки было тяжелым, у нее наблюдалась повышенная температура. Медики провели ей лапароскопию и трижды переливали кровь, поддерживали работу сердца и других внутренних органов.

В больнице девушка находится уже два месяца. За это время она не ела нормальной пищи, из-за чего ее вес достиг критической отметки – 28 кг. Истинная причина недомогания до сих пор не установлена, однако врач-реаниматолог в Днепре продолжает делать все, чтобы сохранить жизнь девочки.

Каждый день на лечение Вероники нужно до трех тысяч гривен, а иногда и больше. На данный момент фонд "Герда" потратил 102 571 гривен.

Как можно помочь:

Карта ПриватБанка: 5169 3305 1488 0399 (Карта "ключ к счету" юридического лица БФ "Герда", директор Мурашкин Михаил);

Номер счета в формате IBAN. UA143052990000026005050258877 UAH. Назначение платежа "На лечение Вероники Джиоевой"

Для юридических лиц: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "Герда" им. Анны Смольской, ЕГРПОУ 39601699 Р\С UA143052990000026005050258877 в отделении "Желтоводский филиал" ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

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