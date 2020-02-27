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27 февраля • обновлено в 08:02
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Карина Бондаренко

В Днепре спасатели вытащили из пожара маленькую сову. Милые фото

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В среду, 26 февраля, в Днепре пожарные спасли маленькую сову, которая сидела в горящей траве.

Спасатели обнаружили двух животных, когда приехали тушить пожар в Самарском районе. Одна из них смогла взлететь, а другая продолжала сидеть в огне и дыму, сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре пожарные спасли сову

В Днепре пожарные спасли сову

ГСЧС

Мужчины отнесли птицу на безопасное расстояние, а затем передали ее местной женщине, чтобы та подлечила сову и отпустила на свободу.

В Днепре пожарные спасли сову

В Днепре пожарные спасли сову

ГСЧС

В Днепре пожарные спасли сову

В Днепре пожарные спасли сову

ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Одессой вспыхнул страшный пожар в заповеднике Нижнеднестровского национального парка.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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