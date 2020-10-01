В Днепре спасатели предупредили об опасных стихийных явлениях

В Днепре и области спасатели объявили предупреждение о метеорологических и стихийных явлениях.

Так, в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

1 октября в городе усилится юго-восточный ветер до 15-20 м/с. Днем синоптики прогнозируют ​​умеренный кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 17-19 градусов.

В пятницу, 2 октября, переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем ​​местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 8-13 градусов, днем ​​16-21 градус.

В субботу, 3 октября, также будет облачно. Ночью прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, а днем ​​без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 8-13 градусов, а днем поднимется до ​​18-23 градусов.

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