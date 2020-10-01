В Днепре спасатели предупредили об опасных стихийных явлениях
В Днепре и области спасатели объявили предупреждение о метеорологических и стихийных явлениях.
Так, в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
1 октября в городе усилится юго-восточный ветер до 15-20 м/с. Днем синоптики прогнозируют умеренный кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 17-19 градусов.
В пятницу, 2 октября, переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 8-13 градусов, днем 16-21 градус.
В субботу, 3 октября, также будет облачно. Ночью прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, а днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 8-13 градусов, а днем поднимется до 18-23 градусов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает 70-летнюю Валентину Далидуткину.