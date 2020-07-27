В Днепре спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях. Слово и Дело

В Днепре с 27 июля по 2 августа объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

Как сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии, в городе и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Так, синоптики прогнозируют:

27 июля: по области ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, а днем ​​местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +17 +22 градусов, днем ​+​29 +34 градусов.

По городу также прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +18 +20 градусов, днем ​+​31 +33 градусов.

28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16 +21 градусов, днем +​​29 +34 грудусов.

29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14 +19 градусов, днем ​​+32 +37 градусов.

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