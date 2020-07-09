В Днепре спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях

В Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

Как сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии, на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Уровень опасности 1 – желтый.

Так, синоптики прогнозируют:

9 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +12 +17 градусов, днем ​​+25 +30. По городу ночью температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем ​​+26 +28.

10-11 июля: переменная облачность, без осадков. 10 июля ветер северный, 11 июля – восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +12 +17 градусов, днем ​​+27 +32.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 9 июля в Днепре коронавирусом заразились 539 человек, двое из них – за последние сутки.