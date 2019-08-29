В Днепре сотни людей почтили память погибших защитников Украины

В Днепре впервые прошел День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Памятное мероприятие началось около 10:00 в Сквере Героев, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре почтили память павших воинов Відкритий

Почтить памяти пришли сотни людей, среди которых – действующие военнослужащие из 93 отдельной механиированной бригады, 25 отдельной воздушно-десантной бригады, оперативного командования "Схід" и других подразделений, ветераны, родственники и близкие погибших воинов, небезразличные граждане, сотрудники подразделений МВД, священнослужители.

"В последние 4 года мы собирались 29 августа, чтобы вспомнить о событиях, которые были в Иловайске, и каждый год мы надеялись, что на государственном уровне будет установлен день памяти тех, кто погиб в этой войне. И сегодня впервые мы собираемся, чтобы не только вспомнить о тех, кто погиб под Иловайском, а чтобы склонить головы за всех наших погибших. На сегодня это 593 жителя нашей области, кто погиб ради нас, ради своих близких, ради того, чтобы мы жили в мирной стране. Если говорить об Иловайске, то сейчас это грустная цифра – 366 (человек - ред.), это официальная статистика. Но мы не понимаем, сколько еще тех, кто исчезли без вести, тех, кто в плену", – поделилась с журналистами начальница Управления по вопросам участников АТО Днепропетровской облгосадминистрации Шулика Наталья перед началом мероприятия.

Отдать должное защитникам Украины пришли сотни людей Наше місто

Мероприятие посетили действующие военные Днепроград

Памятный митинг начался с государственного гимна, который подхватили все присутствующие.

Павших героев почтили минутой молчания и траурным салютом, а священнослужители Украинской православной церкви во главе с владыкой Симеоном провели панахиду.

После владыка обратился к присутствующим и призвал поблагодарить защитников Украины, которые погибли за своих сограждан и мирное будущее для суверенной Украины.

29 августа - теперь официальная памятная дата Наше місто

Оркестр исполнил государственный гимн Днепроград

Официальная часть продлилась недолго и завершилась возложением цветов на мемориал.

Присутствующие приветствовали друг друга, общались и обнимались, вспоминали павших. Многие люди плакали, рассматривая фотографии погибших защитников.

Официальная часть завершилась возложением цветов Днепроград

Мероприятие прошло спокойно и мирно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Эта дата была утверждена президентом Владимиром Зеленским.

В этот день в 2014-м году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, отступавших из Иловайска по заранее договоренному с офицерами ВС РФ якобы безопасному маршруту. В Украине за этим событием прочно закрепилось название "кровавый коридор".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!