В Днепре на территории школы на 8-летнего мальчика напала собака и укусила его за ногу.

Местные жители утверждают, что это не первый подобный случай, и школа – не место для выгула собак. Об этом на своей Facebook странице сообщила мама пострадавшего мальчика Аня Некрасова.

В Днепре собака напала на ребенка возле школы

"Я отводила ребенка на тренировку в СШ №133. Попрощалась с ним возле ворот, и он пошел дальше сам. Спустя две минуты мне звонит сын и говорит, что на него напала собака и укусила за ногу. Со слов ребенка: животное начало гавкать на него, а потом укусило", – написала женщина.

Собака была с ошейником и в стороне стояли трое взрослых с детьми. Но когда мама мальчика вернулась - на месте никого не было.

"Никто из взрослых не отреагировал на эту ситуацию, тупо отморозились! Люди, вы вообще в своем уме – выгуливать собаку без намордника и еще на территории школы? И каким нужно быть бессердечным, чтобы даже не попытаться остановить своего пса и не помочь ребенку!" – добавила днепрянка.

Пользователи сети возмущены и рассказали, что подобный случай уже был, но ни к чему хорошему это не привело.

"65% Левобережного-2 на стороне хозяина собаки. На мою 3-летнюю дочь в школе №133 напала собака, так мне еще и пришлось заплатить штраф за то, что я нагнул хозяевам собаки", "Твари безмозглые! Если это мужики стояли, то это просто по@изм...", "Твари, трусы!", "Это из нашего двора скорее всего! У нас тут целая куча отмороженных собачников и управы на них нет!", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Рокитное Полтавской области найден тело мужчины без головы. Местные жители вызвали полицию, так как пропал их сосед и они не могли с ним связаться.

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