В сети появилось видео, как на спуске с Нового моста в Днепре группа людей перебегает дорогу в неположенном месте. Один из нарушителей, вероятно, сотрудник полиции.

"Ничего нового. Просто "отряд самоубийц" переходит дорогу", - шутят пользователи. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц" Скриншот из видео

В комментариях пишут, что на этом участке дороги подобное происходит постоянно. Несколько днепрян отметили, что пешеходный переход находится далеко, поэтому многие нарушают ПДД.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку. В городе Каменском мужчина сбил лабрадора в пешеходной зоне и уехал.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!