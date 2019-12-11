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11 декабря • обновлено в 12:27
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/ Жизнь города

В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"

2.4т
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В сети появилось видео, как на спуске с Нового моста в Днепре группа людей перебегает дорогу в неположенном месте. Один из нарушителей, вероятно, сотрудник полиции.

"Ничего нового. Просто "отряд самоубийц" переходит дорогу", - шутят пользователи. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"

В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"

Скриншот из видео

В комментариях пишут, что на этом участке дороги подобное происходит постоянно. Несколько днепрян отметили, что пешеходный переход находится далеко, поэтому многие нарушают ПДД.

В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"
В Днепре сняли на видео "отряд самоубийц"

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку. В городе Каменском мужчина сбил лабрадора в пешеходной зоне и уехал.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ПДД нарушения
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