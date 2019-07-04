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В Днепре снова перекроют Новый мост: когда и зачем

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В середине августа в Днепре перекроют Новый мост на три недели.

Это связано с прокладыванием троллейбусной линии на жилмассив Солнечный, сообщил в интервью 11 каналу Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра.

Новый мост

Новый мост

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Как отметил Лысенко, также планируют отремонтировать деформационные швы, которые появились на мосту.

"На весь этот финальный кошмар мы планируем три недели, чтобы к первым числам сентября всё было готово", – подчеркнул заммэра города.

Михаил Лысенко

Михаил Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, автор оправдался за поломки чудо-моста в Киеве.

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Место
УкраинаДнепр
Тег
строительство
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