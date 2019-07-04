В середине августа в Днепре перекроют Новый мост на три недели.

Это связано с прокладыванием троллейбусной линии на жилмассив Солнечный, сообщил в интервью 11 каналу Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра.

Новый мост Днепр Час

Как отметил Лысенко, также планируют отремонтировать деформационные швы, которые появились на мосту.

"На весь этот финальный кошмар мы планируем три недели, чтобы к первым числам сентября всё было готово", – подчеркнул заммэра города.

Михаил Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, автор оправдался за поломки чудо-моста в Киеве.

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