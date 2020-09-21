В Днепре скончался ректор ДНУ

В понедельник, 21 сентября, на 75-м году жизни скончался ректор Днепровского Национального университета имени Олеся Гончара Николай Поляков.

Информацию OBOZREVATEL подтвердили в ректорате вуза. Отметим, что он возглавлял университет с 1998 года.

Николай Поляков родился в 1946 году. В 1971 году он окончил механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета. С 1989 по 1996 год Поляков работал деканом этого факультета. В 1996—1998 годах он занимал должность проректора по учебной работе.

Поляков был одним из ведущих ученых Украины в области исследований жидкостей и газов. Он был награжден орденом "За заслуги" I, II и III степеней, является полным кавалером этого ордена. 31 октября 2010 года Николай Поляков победил на выборах в Днепропетровский городской совет по мажоритарному одномандатному округу № 37.

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