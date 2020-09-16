В Днепре скончалась последняя в городе женщина-политзаключенная

В Днепре в возрасте 88 лет умерла последняя в городе женщина-политзаключенная Мария Засименко-Бонацкая.

С 10-летнего возраста уроженка Ровенской области всячески помогала воинам УПА. Она была связной, проводницей по местности и даже пропагандистом – переписывала для воинов поэзии украинских классиков и собственные патриотические стихи, сообщает "Радио Свобода".

У одного из задержанных воинов "гэбисты" нашли письмо, написанное ее рукой. За это 15-летняя школьница была арестована прямо на уроке украинского языка. Девушку держали в тюрьме целый год, после чего приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией имущества.

Вернувшись в Украину на костылях, Мария победила болезнь, получила образование, вышла замуж и стала мамой троих детей. Женщина мечтала о карьере журналиста, однако из-за своего прошлого ей пришлось навсегда забыть об этой профессии. Клеймо "врага народа" не позволило Марии реализовывать себя и как писательнице.

Засименко-Бонацкая была реабилитирована в 1992 году. В 2019-м она стала почетной гостьей музейной выставки о диссидентах Днепропетровщины. На мероприятии ей вручили государственную награду – Орден княгини Ольги.

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