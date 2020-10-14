В Днепре синоптики спрогнозировали солнечную погоду в среду

София Ковнир Жизнь города 06:35, 14.10.2020

В среду, 14 октября, в Днепре продолжает держаться теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Так, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.

Погода в Украине 14 октября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 14 октября не будет света в нескольких районах. Это связано с проведением ремонтных работ.

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Днепр Жизнь города

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