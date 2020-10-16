В Днепре синоптики предупредили о густом тумане 16 октября

София Ковнир Жизнь города 06:35, 16.10.2020

В пятницу, 16 октября, в Днепре объявили предупреждение о метеорологических явлениях.

На территории города и области ожидается высокая (IV класса) пожарная опасность. Также ожидается туман, видимость – 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до 8-13 градусов, а днем поднимется до 18-23 градусов. По городу ночью температура воздуха составит 11-13 градусов, днем 20-22 градуса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Киеве синоптики зафиксировали природный "феномен".

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Днепр Жизнь города

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