В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения. Фото и видео последствий

В понедельник вечером, 13 июля, на Днепр обрушился сильный дождь. Стихия бушевала в городе не один час.

Последствия непогоды смогли ощутить на себе многие днепряне. На проспекте Петра Калнышевского, 47А водой залило все 10 этажей 2-го подъезда многоквартирного дома, сообщили в Facebook-группе "Райончик". Этот дом находится на балансе ОСМД и именно его председатель должен заниматься очисткой сливов, отметили в горсовете.

Сильный дождь размыл дорогу на Крестьянском спуске, сообщает "Днепр Сейчас". Также подтоплены подвалы дома на улице Симферопольской, 19А. Как рассказал главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко, причина этого – устаревший коллектор, который проложили еще в 20-30-е годы прошлого века. Сейчас он уже не справляется со своей работой. В ходе реконструкции коммуникации полностью заменят от улицы Симферопольской до Набережной. Работы ведут открытым методом, завершить их планируют до 1 августа.

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Днепр Сейчас"

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Днепр Сейчас"

Жертвой подтоплений стал и рынок "Коминтерновский", где изначально нет сливной канализации. Та же ситуация наблюдается и во многих микрорайонах города. На жилмассивах Победа, Парус, Красный Камень, Покровский, Фрунзенский по проекту не были предусмотрены сливные коллекторы. Вместо них – дождеприемники и решетки, которые зачастую не справляются с большим количеством осадков.

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Как отметил Антон Андриенко, одним из самых проблемных участков стал виадук в районе улицы Каруны.

"На этом участке полностью очищен сливной коллектор, он работает на 100% своей пропускной способности. Количество осадков превышает диаметр коллектора – 50 сантиметров", – сказал Андриенко.

Коммунальные службы Днепра всю ночь устраняли последствия обрушившегося на город дождя. С дорог убирали поваленные деревья, которые мешали проезду транспорта и висели на проводах.

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Днепр Сейчас"

В Днепре сильный ливень устроил потоп и разрушения Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Сейчас коммунальщики продолжают очищать дождеприемники от мусора, грязи и листьев. На дорогах города местами остались лишь небольшие лужи. Восстановлена работа практически всех светофоров, которые обесточила стихия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Харьков ушел под воду из-за сильного ливня.