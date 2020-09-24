В Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

В Днепропетровской области и в Днепре в частности растет уровень заболеваемости коронавирусом в школах. На самоизоляции находятся 3 904 школьника, 116 учителей и 24 техработника.

По состоянию на 24 сентября, на дистанционное обучение перевели уже 159 классов и одну школу региона. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

COVID-19 обнаружили в 149 школах у 79 учеников, 60 педагогов и 3 технических сотрудников. В связи с этим были выявлены люди, контактировавшие с заболевшими. Больше всего контактных лиц в Днепре – 75 школ, Кривом Роге – 48 школ и Новомосковске – 7 школ. По области ситуация такая: Желтые Воды – 1 школа, Павлоград – 2 школы, Никополь - 2 школы и еще 14 учебных заведений по региону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре зафиксированы две новые смерти от коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 126 днепрян.