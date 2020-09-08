В Днепре школьникам разослали сообщения с угрозами

В Днепре детей атаковали "письмами счастья" с угрозами. Площадкой для рассылки стал Viber.

Суть "флешмоба" заключается в обязательном выполнении условий, указанных в сообщении. В противном случае его адресата якобы ждет наказание, сообщили в Facebook-группе "Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення".

Как поделилась автор поста Наталья Мшанецкая, ее ребенок также получил подобное сообщение на свой телефон от сверстника. Согласно его условиям, получатель должен разослать письмо указанному количеству людей, иначе его мама умрет, а в дом придет призрак сбитой девочки с ножом.

По словам Натальи, сообщение повергло школьника в шок. Ребенок поверил написанному и целый вечер плакал. Взрослым удалось его успокоить с большим трудом.

"Я не знаю, что движет людьми, создающими эту чушь, но она реально работает, работает негативно, отражаясь на детской неустойчивой психике. В нашей ситуации рядом оказалась мама, которая помогла разрулить, а могло и не оказаться, вследствие чего ребенок получит массу негатива, стресс и точно не бонус к своему здоровью", – написала Мшанецкая.

Скриншот. Facebook/"Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення"

Скриншот. Facebook/"Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення"

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