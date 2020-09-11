В Днепре школьника не пустили в столовую со своей едой

В Днепре в школе № 140 ученице запретили приносить в столовую обед из дома. До этого мать девочки приняла решение отказаться от школьного питания.

По словам женщины, качество еды, которой детей обеспечивает школа, ее дочь не устраивает. В связи с этим она решила перестать питаться централизованно с остальными учениками, сообщает "UA: ДНІПРО".

"Столкнулись с такой проблемой, что еда нам дается холодной, она не вкусная. Продукты такие как помидоры, огурцы не очень хорошего качества. Дети это не едят", – рассказала днепрянка.

После отказа от школьного питания девочка принесла еду с собой и пообедала в столовой. На следующий день, по словам матери, ребенка туда уже не пустили в связи с тем, что он не платит 30 гривен за питание. Из-за того, что в классах в период карантина есть нельзя, два дня подряд школьница оставалась голодной.

Мать школьницы отказалась от централизованного питания. Facebook/UA: ДНІПРО

Мать девочки утверждает, что сразу же обратилась по поводу этой ситуации к классному руководителю, однако проблему так и не решили. Директор школы № 140 Наталья Кулик в свою очередь заявила, что к ней обращений из-за данного инцидента не было вовсе:

"Я им всем рекомендовала давать только, если это печенье, фрукты, дайте яблочко, дайте банан, дайте печенье, пирожное без кремов – это такое было пожелание. Но у нас некоторые дети приносят и кашу и какой-то салат ели, и проблем никаких не было", – рассказала Наталья.

На ситуацию отреагировала также Наталья Забара – заместитель директора компании "Контракт Продрезерв 5", которая организовывает питание в школе:

"Мы всегда оперативно реагируем на все пожелания, замечания от детей и родителей. Ответственно заявляю, мама ребенка не обращалась ни ко мне, ни к заведующей столовой , ни к её сотрудникам с вопросом по питанию ее ребенка. Наша компания не в праве запретить питаться детям в столовом зале, принося свою еду в ланч-боксах из дома", – написала Наталья.

Жители Днепра в комментариях активно отозвались на тему питания в школах. Они отмечают, что проблема неудовлетворительного качества еды существует во многих учебных заведениях города.

"Почти все школы не особо довольны питанием. Вечно страшная и холодная еда. Дети ее не едят. 100-й лицей доволен,но там не 30 стоит еда, а 50 в день", – отмечает горожанка.

Скриншот. Facebook/UA: ДНІПРО

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре директор школы заболела COVID-19, она заявила о травле. Сейчас женщина вместе с семьей находится на самоизоляции.